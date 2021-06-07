Збільшення прожиткового мінімуму: у Зеленського назвали "підводні камені"

Збільшення прожиткового мінімуму і його прив'язка до середньої зарплати в Україні, що пропонується законопроектом №3515, призведе до зростання багатьох показників і витрат держбюджету в цілому, повідомляє UBR.

При цьому економіка країни поки не готова до боротьби з бідністю. Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, є "багато підводних каменів".

"Перший, який я бачу, полягає в тому, що для того, щоб ефективно боротися з бідністю, потрібно забезпечувати високий економічний ріст, економіка повинна зростати на 5%", - зазначив радник президента.

Однак в 2021 році зростання складе 4,5%, а цього недостатньо, "щоб ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед Україною" .

При цьому законопроект пропонує збільшити прожитковий мінімум до 40% від середньої зарплати.

"Це означає, що ми швидко перейдемо від 2200 грн в місяць до приблизно 5500 грн, якщо врахувати, що середня зарплата в цьому році приблизно 13-13,5 тис. грн. Буде значний вплив на багато виплат в Україні - штрафи, пені, пенсія. З одного боку - потрібно буде збільшувати витрати держбюджету, з іншого - йти на те, що будуть збільшені виплати за багатьма напрямками, наприклад, подача заяв до суду, різні збори", - розповів Устенко.

У той же час Україна вже давно повинна була перейти з фізіологічного на соціальний прожитковий мінімум, який як мінімум включає утримання житла.

"У всьому світі рахують соціальний прожитковий мінімум, ми рахуємо фізіологічний. Є такі країни, де в прожитковий мінімум закладено кошти на утримання домашніх тварин. А у нас з вами фізіологічний - троє трусів, чотири пари шкарпеток, половина пальто в рік, це фізіологія, а не соціальні питання", - розповів економіст Олег Пендзин.

Варто зазначити, що на сьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 грн, для непрацездатних - 1769 грн в місяць.

2 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про формування цього показника. Він пропонує збільшувати його на 1% щорічно і прив'язати до середньої зарплати. Так, у 2021 році прожитковий мінімум може становити 40% від середнього по країні окладу, у 2022 г. - 41% і т. д. У 2031 р. показник може досягти 50% від зарплати.