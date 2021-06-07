Німеччина прокоментувала майбутнє України після добудови "СП-2"

В уряді Німеччини заявляють, що Україна повинна залишатися країною транзиту російського газу навіть після добудови Північного потоку-2, повідомляє Экономическая правда.

Про це сказав офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, якого цитують німецькі ЗМІ.

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2"".

Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її спрямовувати газ через Україну.

"Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися" , - сказав Зайберт.

Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.