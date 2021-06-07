BAFTA TV 2021: переможці кінопремії

У ніч на понеділок, 7 червня, відбулася премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Головним тріумфатором став фільм "Я можу знищити тебе". Кінострічка завоювала нагороди в номінаціях "Найкращий мінісеріал" і "Найкраща актриса" – Міхаела Коел, повідомляє Обозреватель.

Найкращим актором визнали Пола Мескала, що зіграв у драматичному серіалі "Нормальні люди". Нагорода за найкращу чоловічу роль другого плану дісталася Малачі Кірбі, а за найкращу жіночу роль другого плану – Рекі Айоле. Про це стало відомо на сайті премії.

Статуетку в номінації "Найкращий комедійний актор" отримав Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту".

Найкращою драмою визнали "Врятуй мене", а найкращою розважальною телепрограмою – шоу про початківців музикантів "Життя і рими".

У категорії "Найкраща міжнародна програма" перемогла документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі.

Відбулася премія BAFTA 2021
Відбулася премія BAFTA 2021
У ніч на 7 червня відбулася премія BAFTA
У ніч на 7 червня відбулася премія BAFTA

Усі переможці премії BAFTA

  • Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"
  • Найкращий міні-серіал – "Я можу тебе знищити"
  • Найкращий комедійний серіал – "Усередині дев'ятого номера"
  • Найкращий режисер – Міхаела Коель
  • Найкращий сценарист драматичного серіалу – Міхаела Коель
  • Найкращий сценарист комедійного серіалу – Софі Уіллан (Alma's Not Normal)
  • Міжнародний проєкт – "Ласкаво просимо до Чечні"
  • Найкраща актриса у драматичному серіалі – Міхаела Коель
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Пол Мескал
  • Найкраща актриса у комедійному серіалі – Еймі Лу Вуд
  • Найкращий актор у комедійному серіалі – Чарлі Купер
Образи на премії BAFTA 2021
Образи на премії BAFTA 2021
Знаменитості на премії BAFTA
Знаменитості на премії BAFTA
Зірки на кінопремії BAFTA 2021
Зірки на кінопремії BAFTA 2021

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