BAFTA TV 2021: переможці кінопремії
У ніч на понеділок, 7 червня, відбулася премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Головним тріумфатором став фільм "Я можу знищити тебе". Кінострічка завоювала нагороди в номінаціях "Найкращий мінісеріал" і "Найкраща актриса" – Міхаела Коел, повідомляє Обозреватель.
Найкращим актором визнали Пола Мескала, що зіграв у драматичному серіалі "Нормальні люди". Нагорода за найкращу чоловічу роль другого плану дісталася Малачі Кірбі, а за найкращу жіночу роль другого плану – Рекі Айоле. Про це стало відомо на сайті премії.
Статуетку в номінації "Найкращий комедійний актор" отримав Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту".
Найкращою драмою визнали "Врятуй мене", а найкращою розважальною телепрограмою – шоу про початківців музикантів "Життя і рими".
У категорії "Найкраща міжнародна програма" перемогла документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі.
Усі переможці премії BAFTA
- Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"
- Найкращий міні-серіал – "Я можу тебе знищити"
- Найкращий комедійний серіал – "Усередині дев'ятого номера"
- Найкращий режисер – Міхаела Коель
- Найкращий сценарист драматичного серіалу – Міхаела Коель
- Найкращий сценарист комедійного серіалу – Софі Уіллан (Alma's Not Normal)
- Міжнародний проєкт – "Ласкаво просимо до Чечні"
- Найкраща актриса у драматичному серіалі – Міхаела Коель
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Пол Мескал
- Найкраща актриса у комедійному серіалі – Еймі Лу Вуд
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Чарлі Купер