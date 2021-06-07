BAFTA TV 2021: переможці кінопремії

У ніч на понеділок, 7 червня, відбулася премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Головним тріумфатором став фільм "Я можу знищити тебе". Кінострічка завоювала нагороди в номінаціях "Найкращий мінісеріал" і "Найкраща актриса" – Міхаела Коел, повідомляє Обозреватель.

Найкращим актором визнали Пола Мескала, що зіграв у драматичному серіалі "Нормальні люди". Нагорода за найкращу чоловічу роль другого плану дісталася Малачі Кірбі, а за найкращу жіночу роль другого плану – Рекі Айоле. Про це стало відомо на сайті премії.

Статуетку в номінації "Найкращий комедійний актор" отримав Чарлі Купер з серіалу "Ця країна", а в жіночій категорії перемогла Еймі Лу Вуд за "Сексуальну просвіту".

Найкращою драмою визнали "Врятуй мене", а найкращою розважальною телепрограмою – шоу про початківців музикантів "Життя і рими".

У категорії "Найкраща міжнародна програма" перемогла документалка "Ласкаво просимо до Чечні" Девіда Френсі.

Відбулася премія BAFTA 2021

У ніч на 7 червня відбулася премія BAFTA

Усі переможці премії BAFTA

Найкращий драматичний серіал – "Врятуй мене"

Найкращий міні-серіал – "Я можу тебе знищити"

Найкращий комедійний серіал – "Усередині дев'ятого номера"

Найкращий режисер – Міхаела Коель

Найкращий сценарист драматичного серіалу – Міхаела Коель

Найкращий сценарист комедійного серіалу – Софі Уіллан (Alma's Not Normal)

Міжнародний проєкт – "Ласкаво просимо до Чечні"

Найкраща актриса у драматичному серіалі – Міхаела Коель

Найкращий актор у драматичному серіалі – Пол Мескал

Найкраща актриса у комедійному серіалі – Еймі Лу Вуд

Найкращий актор у комедійному серіалі – Чарлі Купер

Образи на премії BAFTA 2021

Знаменитості на премії BAFTA