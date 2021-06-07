В Індії почали послаблювати карантинні обмеження

В Індії поступово почали відновлювати роботу підприємств, магазинів і елементів інфраструктури. Вважається, що хвиля епідемії COVID-19 пішла на спад, пишуть міжнародні ЗМІ.

Поки що ослаблення карантинних обмежень відбулося тільки в найбільших містах країни – Делі та Мумбаї. Підприємства та магазини, які сильно постраждали через локдаун, почали працювати в понеділок, 7 червня, з сильними обмеженнями.

Також почало функціонувати метро, однак із заповнюваністю вагонів не більше 50%.

"Зараз ситуація з коронавірусом знаходиться під контролем. Економіку необхідно повернути в нормальне річище", – заявив один з високопоставлених чиновників Нью-Делі.

Експерти, своєю чергою, вважають, що послаблювати карантин поки що рано, оскільки це буде наражати на новий сплеск захворювань. Експерти відзначають, що вірус все ще безконтрольно поширюється по селах Індії, де підрахунок кількості заражених і надання їм медичної допомоги заважкі.

Згідно з офіційними статистичними даними, які вважають сильно заниженими, за останню добу в Індії захворіли 100 636 осіб, 2 427 загинули.