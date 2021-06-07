Видано понад 150 гральних ліцензій: які установи відкриють

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала 151 ліцензію з 257 поданих організаторами заявок, повідомляє UBR.

В Україні очікується відкриття 37 різних гральних закладів в 17 містах. Серед них - Київ (12 точок), Одеса (3), Львів (3), Харків (5) та інші. Такі дані опублікувала платформа "Опендатабот".

В Україні видано ліцензії на:

9 казино;

11 онлайн-казино і 1 онлайн-покер;

33 стола з рулеткою;

37 ігрових залів;

37 букмекерських контор;

60 карткових ігрових столів;

1097 ігрових автоматів.

Примітно, що ліцензії на відкриття грального закладу фактично видаються двічі - їх купують і готелі, і компанії, які організовують ігри в цих готелях.

Глава PR-департаменту одеського First Casino Олексій Єсін вважає, що відкриття ринку в Україні приверне іноземних гравців. При цьому існує ряд невирішених питань.

"До сих пір є питання про оподаткування сфери, через що оцінити ділову привабливість досить важко. Ухвалення закону 2713-д має дати відповіді. Казино в Україні не просто може, а й повинна бути соціально відповідальним, діяти за правилами цивілізованого ринку ... Наші заклади - магніти для іноземних туристів", - розповів він.

Також, за його словами, законодавці вирішують питання про створення стоп-списків для певних категорій осіб. У тому числі і тих, хто має так звану "лудоманію" (ігрову залежність).