Видано понад 150 гральних ліцензій: які установи відкриють
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала 151 ліцензію з 257 поданих організаторами заявок, повідомляє UBR.
В Україні очікується відкриття 37 різних гральних закладів в 17 містах. Серед них - Київ (12 точок), Одеса (3), Львів (3), Харків (5) та інші. Такі дані опублікувала платформа "Опендатабот".
В Україні видано ліцензії на:
- 9 казино;
- 11 онлайн-казино і 1 онлайн-покер;
- 33 стола з рулеткою;
- 37 ігрових залів;
- 37 букмекерських контор;
- 60 карткових ігрових столів;
- 1097 ігрових автоматів.
Примітно, що ліцензії на відкриття грального закладу фактично видаються двічі - їх купують і готелі, і компанії, які організовують ігри в цих готелях.
Глава PR-департаменту одеського First Casino Олексій Єсін вважає, що відкриття ринку в Україні приверне іноземних гравців. При цьому існує ряд невирішених питань.
"До сих пір є питання про оподаткування сфери, через що оцінити ділову привабливість досить важко. Ухвалення закону 2713-д має дати відповіді. Казино в Україні не просто може, а й повинна бути соціально відповідальним, діяти за правилами цивілізованого ринку ... Наші заклади - магніти для іноземних туристів", - розповів він.
Також, за його словами, законодавці вирішують питання про створення стоп-списків для певних категорій осіб. У тому числі і тих, хто має так звану "лудоманію" (ігрову залежність).