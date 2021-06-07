Росія офіційно вийшла з договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який денонсує Договір про відкрите небо. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Страна.ua.

Тепер депозитарії Договору Канада та Угорщина отримають повідомлення про вихід, і через пів року участь в угоді припиниться.

Договір про відкрите небо (ДВН) був одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після холодної війни: він дозволив 34 країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи одне одної.

У травні 2020 року США запустили процедуру розірвання угоди, вона завершилася 22 листопада. На початку 2021 року про старт міжвідомчих дій по виходу з ДВН заявила і Москва. 19 травня Держдума підтримала проєкт про денонсацію документа, 2 червня його схвалила і верхня палата.

При цьому ряд експертів заявили, що Росія повинна зберегти його за участю європейських держав. Однак прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що після виходу США Договір став нежиттєздатним.

Учасницями Договору залишаються 33 держави.