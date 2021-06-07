Зеленський оголосив про старт "не політичного, а суто екологічного" проєкту

Президент Володимир Зеленський, беручи участь у форумі "Україна 30. Екологія", розповів про старт екологічного проєкту "Зелена країна, повідомляє Ділова столиця.

"Ми розпочинаємо проєкт "Зелена країна". Одразу скажу, це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи та довкілля. Ми поставили собі амбітну, але, я впевнений, досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що підпише відповідний указ про старт цієї програми прямо під час форуму.

За даними Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) викиди діоксиду вуглецю (CO2) збільшилися приблизно на 250 тонн через необхідність облітати повітряний простір Білорусі.