Бренд Chevrolet повертається в Україну

В рамках спільного альянсу і домовленостей з General Motors, компанія UzAuto Motors оголошує про старт продажів автомобілів Chevrolet в Україні. Спочатку на ринку будуть представлені три моделі, повідомляє Обозреватель.

Продаж і сервісне обслуговування автомобілів Chevrolet в Україні через свою мережу буде здійснювати офіційний дистриб'ютор компанія "Равон Моторс Україна" (РМУ).

Спочатку на ринку будуть представлені три моделі Spark, Cobalt і Nexia. Джерело: chevrolet-auto.com.ua

Компанія повертається на ринок з перевіреним асортиментом моделей: хетчбек Chevrolet Spark, седани Chevrolet Cobalt та Nexia. На даному етапі, компанія Ravon Motors Ukraine має намір розвивати дилерську мережу автомобілів Chevrolet, а також працювати над впровадженням програм кредитування, щоб запропонувати продукцію бренду за найбільш конкурентоспроможною ціною.

Повернення на ринок доступних моделей Chevrolet – реальна альтернатива старим іномаркам, які заполонили українські дороги.