Зеленський назвав умову винесення закону про олігархів на референдум

Закон про олігархів винесуть на референдум, якщо Володимир Зеленський побачить, що у нього "протистояння" не тільки з великим бізнесом, а й із парламентом України, повідомляє Ліга.net.

Про це президент заявив під час форуму "Україна 30".

"Я знаю, що за свою каденцію ми позбудемося всіх олігархів, і я давав таке слово. Я йду до цього. Якщо я буду відчувати, що в мене протистояння не тільки з великим бізнесом і, якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України за неголосуванням, збиванням, змінам, відстроченням цього законопроекту, то мені потрібна буде підтримка ", — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що без підтримки парламенту йому доведеться винести питання про олігархів на референдум. Однак, незважаючи на це, він вважає, що даний закон "не питання для референдуму".