За що автомобіліста можут оштрафувати в Польщі

Багато українців їздять у Польщу на заробітки або подорожувати. Якщо це робити на автомобілі, то очевидно, що потрібно знати місцеві правила дорожнього руху. Загалом всюди вони майже однакові, але в деяких країнах є особливості, повідомляє Обозреватель.

У Польщі ПДР дещо відрізняються від українських, тому їх треба вивчити заздалегідь. Як повідомляє сайт inPoland, штраф там можна отримати за деякі дії, які в Україні не є протизаконними.

Наприклад, у Польщі не можна виїжджати на перехрестя на "жовте світло". Виняток може бути, якщо воно загоряється на світлофорі в останній момент, і водій не зміг би вчасно загальмувати. Штраф за таке порушення становить 6 штрафних балів та до 500 злотих.

У Польщі не можна виїжджати на перехрестя на "жовте світло". Джерело: Unsplash

Також не можна обганяти інші транспортні засоби на позначеному повороті. Це дозволено тільки на односторонніх та двосторонніх дорогах з позначеними смугами. За порушення цього правила призначать 5 штрафних балів та доведеться заплатити 300 злотих.

Ще однією цікавою забороною є немитий автомобіль. Наприклад, якщо ви долали бездоріжжя, то ви може забруднити дорогу. А це, у свою чергу, тягне на штраф до 1500 злотих.

У Польщі не можна паркуватися на території для таксі. Якщо є перекреслений знак зі словом "Таксі", то це означає початок зупинки цих авто, а не її закінчення. Багато водіїв можуть неправильно розуміти цю табличку. А знак "Таксі" без хреста означає кінець зупинки. Штраф за порушення цього правила становить 100 злотих і 1 штрафний бал.

В країні заборонено паркуватися на території для таксі. Джерело: Unsplash

Крім того, можливий штраф, якщо не пропустити людину з інвалідністю. Коли водій бачить когось з помітно зниженою рухливістю, хто переходить дорогу не на пішохідному переході, то він мусить зупинитися. Якщо цього не зробити, передбачено штраф у розмірі 350 злотих.

У країні можна паркуватися на тратуарі, але для цього потрібно лишити пішоходам мінімальну відстань 1,5 метра. Якщо за цим не прослідкувати, то це призведе до санкції в розмірі 100 злотих та 1 штрафного балу.

Також у Польщі обмеження швидкості для легкового автомобіля з причепом таке ж, як для вантажівок. На автостраді це 80 км/год. На інших дорогах, де звичайним машинам можна їхати 90 км/год, авто з причепом має рухатися зі швидкістю 70 км/год.

Ще водіїв можуть оштрафувати на 200 злотих за неналежне використання аварійної смуги автостради. На ній можна ставати тільки в разі аварійної зупинки.