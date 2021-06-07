Дамба, яка перекриває воду до анексованого Криму, стала руйнуватися

Дамба на 91-му кілометрі Північно-Кримського каналу, яка перекриває воду до анексованого півострову Крим, стала руйнуватися, повідомляє Первый деловой телеканал.

Відомо, що цю тимчасову греблю в 2014 році власними силами спорудили місцеві фермери. Для її спорудження використовувалися мішки з піском і металеві конструкції. Тепер місцеві жителі стали помічати, що загородження стало пропускати воду, яка тече з Дніпра в Крим.

Крім того, експерти говорять, що дно каналу тепер сухе, воно вже поросло деревами, а 7 років тому тут було 5 метрів води.

Слід зазначити, що крім цього тимчасового бар'єру, в Херсонській області в 2015 році почали зводити нову дамбу, щоб вода не потрапила в захоплений Росією український півострів. Однак, спорудження так і не добудували. І навіть зараз нова дамба не готова до експлуатації.