Найбагатша людина світу полетить в космос

Засновник Amazon Джефф Безос полетить в космос зі своїм братом і переможцем аукціону в рамках першого космічного польоту Blue Origin 20 липня. Про це найбагатша людина світу написала в Instagram, повідомляє Лента.Ру.

"З п'яти років я мріяв про подорож в космос. 20 липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм кращим другом", - заявив Безос.

Компанія Blue Origin, що належить мільярдерові, повідомила у своєму Twitter-акаунті, що разом з Безосом і його братом в космос відправиться переможець аукціону, який завершиться 12 червня. Реєстрація бажаючих закінчиться 10 червня.