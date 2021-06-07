У Рівненській області викрили контрабанду бурштину майже на 5 млн

Служба безпеки України (СБУ) у Рівненській області заблокувала системний механізм незаконного видобутку бурштину у великих обсягах, його обробку та збут за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 650 кг дорогоцінного каменю, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що співробітники СБУ викрили 16 зловмисників під час незаконного видобутку бурштину на землях державного фонду поблизу с. Новаки Вараського району.

Так, у ході 24 обшуків правоохоронці вилучили майже 650 кг бурштину-сирцю різних фракцій, 35 мотопомп кустарного виробництва, знаряддя, призначене для незаконного видобутку каменю, чорнові записи, а також три одиниці вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.

Відомо, що до схеми причетні 10 мешканців райцентру Сарни, котрі нелегально видобували бурштин для реалізації на чорному ринку, а частину товару для перепродажу вони скуповували в інших учасників тіньового промислу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблювання бурштину) ККУ триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.