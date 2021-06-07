Зеленський просить ВР прийняти антикорупційну стратегію

Зеленський просить ВР прийняти антикорупційну стратегію

Український президент Володимир Зеленський просить парламент підтримати антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Документ містить п'ять принципів, повідомляє РБК-Украина.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якнайшвидше внесений урядом проект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Вона має містити п'ять головних принципів", - зазначив Зеленський.

Він також перерахував ці принципи:

  • оптимізація функцій державних органів влади
  • цифрова трансформація та повне відкриття даних
  • зручні та законні сервіси
  • невідворотність покарання за корупційні правопорушення
  • суспільна нетерпимість до корупції



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