Зеленський просить ВР прийняти антикорупційну стратегію

Український президент Володимир Зеленський просить парламент підтримати антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Документ містить п'ять принципів, повідомляє РБК-Украина.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якнайшвидше внесений урядом проект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Вона має містити п'ять головних принципів" , - зазначив Зеленський.

Він також перерахував ці принципи:

оптимізація функцій державних органів влади

цифрова трансформація та повне відкриття даних

зручні та законні сервіси

невідворотність покарання за корупційні правопорушення

суспільна нетерпимість до корупції





