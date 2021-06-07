Травневий імпорт дизпального скоротився

У травні 2021 р. імпорт дизельного палива в Україну скоротився на 17% порівняно з аналогічним періодом торік і склав 475,2 тис. т. Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані власного дослідження, повідомляє Enkorr.

Імпорт з Білорусі зменшився на 26%, до 146,4 тис. т. Це зниження було очікуваним у зв'язку з підготовкою Мозирського НПЗ до планового ремонту, який у результаті було зміщено на 1 червня через невизначеність із завантаженням сировиною Новополоцького НПЗ.

Зниження постачань з Білорусі ринок частково компенсував за рахунок інших напрямків. Зокрема, відвантаження з Литви за звітний місяць зросли більш ніж удвічі, до 82,4 тис. т, порівняно з обсягом постачань травня-2020 (37,8 тис. т).

У портах було оформлено близько 130 тис. т дизельного пального (+86% до квітня минулого року), з яких 34,7 тис. т припало на Туреччину, 34,7 тис. т – на Грецію, 23,4 тис. т – на Туркменістан. Також було відзначено морські постачання з Ізраїлю (3,6 тис. т) і Малайзії (4,8 тис. т). Найбільшим імпортером морського ресурсу виступили структури Wexler Group з обсягом 21,3 тис. т.

Постачання ДП з Російської Федерації скоротилися майже у 2,3 раза, до 115 тис. т. З цього обсягу 103,8 тис. т було імпортовано залізницею (+38% до травня-2020). Ще 10,2 тис. т ресурсу виробництва «Роснафти» через термінал у Гомелі було відвантажено новим оператором постачань – компанією Socar New Energy.