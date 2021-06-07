Кличко виступив на "таємному" з'їзді "Євросолідарності"

У Києві розпочався з'їзд "Європейської солідарності" у понеділок, 7 червня. Примітно, що ніяких анонсів прес-служба партії з приводу зборів не робила, а про проведення з'їзду стало відомо лише після його початку, повідомляє Вести.

Учасників встигли привітати екс-президент Євроради Дональд Туск, письменник Юрій Андрухович та столичний мер Віталій Кличко.

Якщо дружні зв'язки Порошенко з Туском і Андруховичем були прозорими для українців, то привітання Кличко можна розцінювати як чіткий меседж Офісу президента - якщо Ви проти мене, то я разом з Порошенком.

Відзначимо, мер Києва, незважаючи на свої спроби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, не був запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбувся 3 червня 2021 року в Хмельницькій області.

У своєму виступі на з'їзді "Європейської солідарності" Кличко розповідав про те, що всі проєвропейські сили повинні триматися разом.