Кличко виступив на "таємному" з'їзді "Євросолідарності"
У Києві розпочався з'їзд "Європейської солідарності" у понеділок, 7 червня. Примітно, що ніяких анонсів прес-служба партії з приводу зборів не робила, а про проведення з'їзду стало відомо лише після його початку, повідомляє Вести.
Учасників встигли привітати екс-президент Євроради Дональд Туск, письменник Юрій Андрухович та столичний мер Віталій Кличко.
Якщо дружні зв'язки Порошенко з Туском і Андруховичем були прозорими для українців, то привітання Кличко можна розцінювати як чіткий меседж Офісу президента - якщо Ви проти мене, то я разом з Порошенком.
Відзначимо, мер Києва, незважаючи на свої спроби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, не був запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбувся 3 червня 2021 року в Хмельницькій області.
У своєму виступі на з'їзді "Європейської солідарності" Кличко розповідав про те, що всі проєвропейські сили повинні триматися разом.
"Сьогодні всі проєвропейські сили повинні зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку. Бо майбутнє нашої держави у великій європейській сім'ї. І український народ свій вибір зробив. Ми повинні бути сильними і наполегливими, щоб побудувати успішну, багату і європейську Україну. Як би не було складно, наша держава не повинна упустити шанс на демократичне і вільне майбутнє. Вірте в себе. Вірте в Україну", - заявив він.