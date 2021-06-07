Гайтана здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу

Українська співачка Гайтана вирішила кардинально змінити імідж і тому з'явилася перед шанувальниками в новому амплуа. Так, артистка обрізала волосся і перефарбувала його, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили кадр і засипали компліментами зірку.

Так, у Гайтани від природи довге та кучеряве волосся. Але цього разу співачці захотілося змін і тому вона зробила максимальне коротке каре з чубчиком, а також пофарбувала волосся на відтінок темніше.

Гайтана обрізала волосся. Джерело: instagram.com/gaitanamusic

Користувачам мережі дуже сподобався новий імідж Гайтани, і вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.