Вчені розповіли, скільки можна працювати в день, щоб не угробити здоров’я

Перепрацьовувати шкідливо для здоров’я. Але де та межа, після якої продуктивна діяльність стає фактором ризику, здатним зашкодити нашому організму? Відповідь на це запитання дала Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міжнародною організацією праці, повідомляє GreenPost.

Згідно з даними ВООЗ небезпечним стає рубіж у 55 робочих годин на тиждень. Це робочий день тривалістю 11 і більше годин за перерахунку на стандартну п’ятиденку. Через роботу в такому режимі передчасно вмирають сотні тисяч людей, і з року в рік цей показник тільки росте.

Основна причина проблем зі здоров’ям через понаднормові — підвищене навантаження на серцево-судинну систему. За статистикою тільки за 2016 рік захворювання, пов’язані з перепрацюваннями, забрали життя 745 тисяч осіб. Із них 398 тисяч довели себе до інсульту, а 347 тисяч — до інших серцевих хвороб. Якщо порівняти з даними за 2000 рік, то кількість інсультів зросла на 19 %, а проблем із серцем — на всі 42 %.

Також ВООЗ виділила окремі групи населення, які мають підвищений ризик від перепрацювань:

Чоловіки — в 72 % випадків понаднормові вбивають саме їх.

Мешканці Південно-Східної Азії та західної частини Тихого океану (Австралія, В’єтнам, Китай, Корея тощо) — країни і без того з довгим робочим тижнем.

Люди похилого віку — з віком перепрацювання даються все важче.

Лікарі відзначають, що не варто забувати про своє здоров’я тим людям, яким здається, ніби перепрацювання даються їм легко. Якщо проблем немає зараз, це не означає, що ударна діяльність не відгукнеться через десяток років. Багато з померлих у віці 60–79 років переробляли, коли їм було 45–55 років, збільшивши ризик інсульту й ішемічної хвороби серця.