Кабмін призупиняв виплату карантинних 8 тисяч

З 24 травня не проводилися виплати державної допомоги підприємцям і найманим працівникам, діяльність яких була припинена в результаті посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах. Вони будуть відновлені з 7 червня, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчить доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час щотижневої наради під керівництвом президента Володимира Зеленського з питання протидії пандемії.