Кабмін призупиняв виплату карантинних 8 тисяч
З 24 травня не проводилися виплати державної допомоги підприємцям і найманим працівникам, діяльність яких була припинена в результаті посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах. Вони будуть відновлені з 7 червня, повідомляє БiзнесЦензор.
Про це свідчить доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час щотижневої наради під керівництвом президента Володимира Зеленського з питання протидії пандемії.
"Уже здійснено виплату матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від введення карантину у квітні цього року, на суму 1,4 млрд грн. Кошти отримали 175 тисяч осіб. Усього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, інші заявники почнуть отримувати виплати з 7 червня", - цитує пресслужба доповідь Шмигаль.