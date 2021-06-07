Ощадбанк оскаржив рішення паризького суду за активами в Криму

Державний Ощадбанк оскаржив рішення апеляційного суду Парижа про відсутність юрисдикції у справі про відшкодування $ 1,3 млрд збитків від анексії Криму, повідомляє UBR.

Відповідну заяву вже подано до касаційного суду Франції, повідомив в понеділок, 7 червня, глава правління Ощадбанку Сергій Наумов.

За його словами, рішення апеляційного суду ніяк не вплинуло на фінансовий стан банку.

Раніше в установі прокоментували виграш Росії, заявивши, що суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, під сумнівом поставили повноваження суду і правильність застосування процесуального законодавства.

Нагадаємо, 30 березня паризький суд підтримав позицію Мін'юсту РФ про відсутність юрисдикції у арбітражу за позовом українського банку.

За даними російського відомства, РФ вдалося довести, що кримські відділення Ощадбанку створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, в зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.