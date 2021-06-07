СБУ прийшла з повісткою до ексрегіоналки Бондаренко

Співробітники Служби безпеки вже вдруге прийшли додому до колишнього нардепа від Партії регіонів Олени Бондаренко в той час, коли її не було вдома. Цього разу принесли повістку, повідомляє Деловая столица.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"До мене в гості СБУ ходять виключно, щоби батьків полякати. Приходили з повісткою. Не застали вдома. Пішли. Приходьте, коли буду вдома, пінкертони" , — написала екснардеп.