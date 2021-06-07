СБУ прийшла з повісткою до ексрегіоналки Бондаренко
Співробітники Служби безпеки вже вдруге прийшли додому до колишнього нардепа від Партії регіонів Олени Бондаренко в той час, коли її не було вдома. Цього разу принесли повістку, повідомляє Деловая столица.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"До мене в гості СБУ ходять виключно, щоби батьків полякати. Приходили з повісткою. Не застали вдома. Пішли. Приходьте, коли буду вдома, пінкертони", — написала екснардеп.
"Ходити на допити за останні сім років — це звично. Минулого разу теж так приходили. Але чомусь навіть не подзвонили по тому телефону, який вони, звичайно ж, знають", — додала Бондаренко.