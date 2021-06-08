Україна вперше в історії очолила Міжнародну раду з зерна

Торговий представник України Тарас Качка обраний головою Міжнародної ради з зерна, повідомляє UBR.

"Вітаю Тарас Качка з обранням головою Міжнародної ради з зерна на 2021-2022 роки", - написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що Україна вперше в історії буде головувати в цій впливовій міжнародній організації.

"Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, які свідчать про її статус гаранта продовольчої безпеки світу", - підкреслив міністр.

Міжнародна рада з зерна є міжурядовою організацією, діяльність якої покликана сприяти розвитку і зміцненню міжнародного співробітництва в області зернових культур між країнами-експортерами та імпортерами зерна. Членами ради зараз є 28 країн, а також держави Європейського Союзу.

Рада сприяє міжнародному співробітництву в усіх галузях торгівлі зерном, сприяє зміцненню світової продовольчої безпеки і розвитку країн, чия економіка в значній мірі залежить від комерційних продажів зерна. Орган також забезпечує форум для обміну інформацією та обговорення питань торгівлі зерном, що викликають заклопотаність учасників.