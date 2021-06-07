Дефіцит бензину А-95 скасовується

У червні цього року на вітчизняним ринку буде досить бензину А-95, повідомляє UBR.

"За оперативними даними, Мозирський НПЗ знайшов можливість відвантажити в Україну марки А-95 до 20 тис. Т. Також українські трейдери уклали нові контракти на поставки ресурсу з інших напрямків", - відзначили експерти Консалтингової групи А-95.

Так, з Литви на український ринок відвантажать палива на травневому рівні - в обсязі 25 тис. Т. При тому, що нормативний показник становить 15 тис. Т.

Одночасно група ОККО законтрактувала два вантажу по 6 тис. Т. Крім того, компанія має опціон ще на один танкер в цьому місяці. Перевалка запланована на терміналі в порту "Південний". Також перспективу поставки морем розглядає WOG.

Спочатку, відмова Мозирського НПЗ від експорту А-95 в червні було пов'язано з процесом виведення установок на плановий ремонт. Але з урахуванням попиту з боку українських контрагентів на підприємстві знайшли можливість випустити в червні до 20 тис. Т ресурсу.

"За наявною інформацією, рішення утриматися від поставок в червні було пов'язано з діскоммунікаціей між БНК і Мозирським НПЗ. За підсумком білоруські експортери підтвердили пріоритетність і стратегічне значення українського ринку", - підкреслили експерти.

Крім того, "Укртатнафта" збільшить випуск бензину А-95 з 35 до 40 тис. Т, а в разі надходження заявок підприємство готове наростити виробництво до 50 тис. Т.

Також підтримку ринку забезпечать перехідні з травня запаси. За оцінками експертів, вони досягають 15 тис. Т.