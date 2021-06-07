Шарій заявив, що справу стосовно нього закрили

Скандальний журналіст, який намагався балотуватися до Верховної Ради, Анатолій Шарій заявив в Telegram, що СБУ закрила провадження з приводу його персони, тому що не може встановити місце його проживання, повідомляє Depo.ua.

Сам Шарій впевнений, що справжньою причиною закриття справи є те, що у СБУ немає жодного доказу проти нього.

У Службі безпеки спростували цю заяву Шарія, пояснивши, що він знаходиться в розшуку, а українські спецслужби співпрацюють в цьому питанні з закордонними колегами.