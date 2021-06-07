Шевченко прокоментував обурення росіян через нову форму збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що його не хвилює реакція росіян на нову форму нашої національної команди. На неї нанесена карта нашої країни, у тому числі з Кримом, повідомляє Обозреватель.

Він заявив, що цікавиться тим, як до екіпіровки ставляться українські вболівальники. Його тішить, що більшості вона припала до душі.

"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений" , – цитує слова Шевченка видання Tribuna.

Нагадаємо, що в Росії обурилися новою формою української збірної через гасло "Слава Україні – героям слава!" і наявності на ній Криму. У Держдумі закликали УЄФА заборонити використання нашої екіпіровки на Євро-2020. В організації відповіли, що вона відповідає всім правилам.

У збірної України знову будуть три комплекти форми. Джерело: Facebook Андрія Павелко

Андрій Ярмоленко. Джерело: Facebook Андрія Павелко