У Румунії поставили автомат, який видає квитки за присідання

У місті Клуж-Напока (Румунія) вирішили незвичайним чином привчити людей до спорту. Так, в місті встановили спортомат. Він знаходиться на зупинці і являє собою звичайний комп'ютер, який рахує присідання, повідомляє Телеграф.

Вкластися треба у 2 хвилини. Обмежень за квитками немає. За 20 присідань можна отримати безкоштовно квиток на автобус. Платити гроші при цьому не потрібно.

У мережі стали коментувати ноу-хау. У коментарях вказують, що це дуже хороший приклад і такі спортомати можна було б обладнати і в Україні.