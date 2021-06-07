У Румунії поставили автомат, який видає квитки за присідання
У місті Клуж-Напока (Румунія) вирішили незвичайним чином привчити людей до спорту. Так, в місті встановили спортомат. Він знаходиться на зупинці і являє собою звичайний комп'ютер, який рахує присідання, повідомляє Телеграф.
Вкластися треба у 2 хвилини. Обмежень за квитками немає. За 20 присідань можна отримати безкоштовно квиток на автобус. Платити гроші при цьому не потрібно.
У мережі стали коментувати ноу-хау. У коментарях вказують, що це дуже хороший приклад і такі спортомати можна було б обладнати і в Україні.
"Після того як нарешті оновлять автопарк і засобів треба буде не так багато то можна і у нас зробити", - вказують у мережі.