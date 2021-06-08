Податки на житло хочуть підвищити: як зміняться ставки

Кабмін хоче ввести в Україні додатковий податок на операції з нерухомістю. Така новація міститься у поданому в Верховною Раду урядовому законопроєкті № 5600, повідомляє Обозреватель.

Це призведе до подорожчання житла. Зокрема, тим, хто продає, наприклад, квартири частіше, ніж два рази за рік, потрібно буде з кожною наступною угоди заплатити в казну 18% податку. За прогнозами опитаних експертів, таке нововведення призведе до різкого стрибка цін на ринку.

Зачепить ініціатива земельних ділянок, квартир, котеджів і дач, гаражів та ін. господарсько-побутових споруд. За іншу нерухомість, що не увійшла до цього переліку, також потрібно буде переплатити. Причому починаючи вже з другої на рік угоди.

Це зачепить, зокрема, першої групи нерухомого майна:

перший продаж – 0%

друга – 5%

третя і подальші – 18%

По другій групі нерухомого майна ставки встановлять наступні:

перша угода на рік – 5% податку;

друга і наступні продажі – 18%.

Юристи висловили сумніви щодо доцільності введення 18%-го податку.

"Така фіскалізація, на їхню думку, фактично змусить ринок, девелоперів шукати шляхи зменшення податкового навантаження" , – зазначив у партнер ЮК KPD Consulting Владислав Кисіль.

Нагадаємо, зараз продавець житла – другого і подальшого протягом року – зобов'язаний сплатити 5% податку і ще 1,5% військового збору. Зазначені 6,5% продавці нерухомості зобов'язані перераховувати від суми угоди, а не від свого доходу або прибутку.

"А це чималі гроші" , – підкреслив Кисіль.

Підвищення ставки до 18% – а фактично до 19,5%, адже потрібно враховувати і 1,5% військового збору – негативно відіб'ється на галузі.