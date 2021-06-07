Глава наглядової ради УКФ подала у відставку

Глава наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак повідомила, що написала заяву про відставку. Також заяву на звільнення подала член наглядової ради Катерина Чуєва, повідомляє Ліга.net.

Мудрак написала в Facebook, що склала повноваження, "з огляду на ситуацію, що склалася і власну громадянську позицію про самовідвід чинної наглядової ради УКФ" 4 червня.

"Мій голос спочатку був в меншості в НС. Криза в УКФ почалася задовго до мого приходу. За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдало ﻿ ся вибрати виконавчого директора і провести конкурсний відбір 2021 року" , - написала Мудрак.

За її словами, дирекція може продовжити роботу з видачі грантів у тому році.

"Якщо мій голос буде почутий - буду допомагати ﻿УКФ і надалі" , - зазначила Мудрак.

У разі якщо самовідводи членів наглядової ради триватимуть, буде розглядатися варіант запуску процедури переобрання всього його складу. Вона буде проходити відповідно до закону - двох кандидатів подає МКІП, двох - Офіс президента, двох - громадські організації, двох - установи культури. Голова наглядової ради обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленим складом спостережної ради УКФ.