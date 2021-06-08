Названа причина аварії ліфта з українцями в Польщі

Окружна прокуратура міста Лодзь, Польща, прийшла до висновку, що аварія ліфта, в якій постраждали громадяни України, сталася через неправильну монтування троса, повідомляє Кореспондент.

"Був проведений огляд місця за участю правоохоронців. Оцінка експерта підтверджує, що трос був закоротким і погано прикріплений" , - заявив прокурор Кшиштоф Копаня.

Відомо, що в будинку міняли конструкцію ліфта, а трос утримував тимчасову платформу в шахті ліфта, де українці проводили ремонтні роботи. Роботи по заміні конструкції ліфта нині припинені.

Прокуратура Польщі має намір встановити винних у неправильному монтуванні троса найближчим часом.

Нагадаємо, через технічну несправність ліфтова кабіна з українцями впала з 15-го поверху. Життя 41-річного та 42-річного чоловіків врятувало те, що спрацював гальмівний механізм. Зараз вони знаходяться в лікарнях Лодзя, один з них у важкому стані.