ФОПам дозволили видавати готівку клієнтам через програмні РРО

Кабмін розширив коло підприємців, у яких можна перевести в готівку гроші з електронного платіжного засобу (ЕРС), включаючи банківську карту, повідомляє UBR.

Опція зняття коштів "на касі" існує вже майже рік, однак до останнього часу стосувалася тільки підприємств, що мають "класичний" реєстратор розрахункових операцій (РРО) - тобто повноцінну (і дорогу) систему з касою і комп'ютером.

Тепер для того, щоб стати "магазином-банкоматом", будь-якому ФОПу досить мати термінал і викачане на телефон програмне РРО.

Нова послуга могла б бути вигідна як бізнесу, за рахунок зниження витрат на інкасацію, так і клієнтам, розповіли експерти. Але на практиці для її підключення існує занадто багато перешкод.

Що потрібно, щоб бізнес зміг видавати готівку

У 2020 році влада дозволила підприємцям, які працюють з касовими апаратами і через термінали приймають банківські картки, в якості додаткової послуги пропонувати клієнтам видавати готівку за рахунок своєї виручки.

"Тобто, коли ви розраховуєтесь у магазині карткою, на ваше прохання касир може зняти з неї готівку і видати вам. Це регулюється законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні ", - пояснює принцип дії механізму керівник сервісу "Вчасно. Каса" Анна Комарова.

У 2021 році, 19 травня, уряд зробив ще один крок до спрощення доступу до послуги, своєю постановою дозволивши проводити операцію з видачі готівки і через програмні РРО.

Проте, констатує Комарова, зазначена постанова, зрівнявши класичні та програмні реєстратори, відповідно наклала на останні аналогічні обмеження.

Насамперед, пояснює керівник "ТФПК ЛТД" (компанія-розробник програми для фіскального обліку SM POS) Андрій Балакін, для можливості видавати кеш підприємцю необхідно не тільки програмне РРО, але і платіжний термінал, який підтримує таку функцію. А таких пристроїв не так і багато.

"Ми (SM POS - прим. Ред.) працюємо з усіма виробниками, але з півтора десятка терміналів, які у нас є, тільки дві моделі підтримують видачу готівки", - говорить Балакін.

По-друге, видавати готівку торговцю можна тільки за згодою з банком-еквайром - тобто тим, хто надав термінал і обслуговує транзакції.

"Так само, як і з залізною касою, у продавця не вийде почати видавати готівку самостійно без домовленостей з еквайєром або платіжною організацією (банком) про надання такої послуги. Подібні умови обумовлюються в договорі між торговцем і банком" , - вказує Комарова.

Дозвіл на зняття готівки також повинен отримати і клієнт - від банку-емітента його платіжної карти.

Які є обмеження

Як вважає голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь, розширення доступності механізму позитивно позначиться на підприємцях, адже популяризує безготівкові платежі:

"Не секрет, що ємність ринку безконтактної оплати зростає - в Україні величезний стрибок у цьому році і тренд триває".

Однак умови фінорганізацій (якщо вони в принципі надають послугу) часто невигідні торговцям, відзначає Комарова. За її словами, у банку може бути обмеження на тип карти, з якої дозволено знімати готівку. Також може встановлюватися комісія за операцію і ліміти на суму зняття.

"Тому послуга видачі готівки при розрахунках на касі не особливо популярна", - уклала керівник сервісу "Вчасно. Каса".

У тому, що видача готівки не стане поширеною й у підприємців, що користуються прро, впевнений і Андрій Балакін.

"Тут питання в ціні. Комісія за звичайними операціями з картою обходиться торговцям у 2% за еквайринг. А іноді й більше. Комісія за видачу коштів повинна бути такою ж - але хто в такому разі її буде оплачувати? Зрозуміло, коли підприємець жертвує 2% свого прибутку, продаючи товар. А в разі видачі готівки продавець не зацікавлений в цьому ", - вважає Балакін.

Магазин може стягувати свою комісію

Засновник консалтингової компанії "Е.С.Консалтинг" Олександра Томашевська передбачає, що було б логічним, якби банки знижували або зовсім робили безкоштовним еквайринг при видачі друкованих грошей, щоб магазину це було вигідно.

З іншого боку, торговець і сам, скоріше за все, може встановити свою власну комісію за послугу.

"Законодавчо ми не змогли знайти пункту, що продавець не може взяти свою комісію. Тому я думаю, що продавець може її встановлювати паралельно з комісією еквайра", - говорить Комарова.

Проте навіть при відсутності власної комісії і наявності комісії банку видача паперових грошей може виявитися вигідною торговельним мережам, які мають великий оборот кешу.

Втім, вони, як користувачі "класичних" РРО, надавали цю послугу і до дозволу КМУ на зняття готівки через прро.

Видавати готівку вигідно великим мережам

У трьох найбільших банк-еквайр України - Ощадбанку, Приватбанку та Райффайзен Банку Аваль - сума видачі кешу за одну покупку обмежена 500 грн. Комісія з покупця, що знімає готівку з карти, за цю послугу не стягується. Вона доступна власникам карт трьох платіжних систем - Visa, Mastercard, "Простір".

Як відзначали в Приватбанку, всього лише через два тижні після початку видачі готівки в супермаркетах у торішньому серпні на їх касах українці перевели в готівку 3,9 млн грн.

Наразі зняти кошти з карти на касі магазину, кажуть у Приватбанку, можна у 200 тис. роздрібних торгових точках. Але найбільш поширена послуга у великих мережах супермаркетів, аптек та АЗС - "Сільпо", WOG, Varus, "Форі".

Власне, під торгові мережі, впевнена Томашевська, послуга видачі готівки спочатку і впроваджувалася: таким чином вони зменшують витрати на обслуговування готівкових коштів.

"Мережі роздрібних супермаркетів щодня інкасують у банки великі суми готівки, за що банки беруть відсоток. Для умовного "Сільпо" або "Епіцентру" вигідно позбутися від готівки - якщо я вже працюю з готівкою, і в мене є термінал, то чому водночас не побути трішки банкоматом ", - висловила думку експерт.

Інтересами торгових мереж може пояснюватися і обмеження в 500 грн на максимальну суму "переведення в готівку" - "коли в магазині стоїть черга, а тут просять зняти 10 тис. грн з карти, то це може сильно затримати потік клієнтів на увазі часу, необхідного на обробку транзакції " , вказала фахівець "Е.С.Консалтинг".

Дають можливість зняти готівку з ЕРС і поштові служби - "Укрпошта" і "Нова пошта". На сайті останньої ліміт на можливу суму видачі не вказано, але встановлена комісія у 2% + 20 грн за послугу. В "Укрпошти" комісія за видачу коштів через власні термінали банку відсутня, але є ліміт - від 50 до 15 тис. Грн.