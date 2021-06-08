Канада послабить карантинні обмеження для вакцинованих туристів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що влада Канади вирішили послабити карантинні обмеження для туристів, яким повністю ввели вакцину від коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

На даний момент туристи, які приїжджають до Канади, проходять 14-денний період ізоляції, навіть якщо отримали дві дози вакцини. Однак тепер термін самоізоляції скоротять, хоча не уточнюється, на який конкретно період.

Крім того, вже з 22 червня Канада готується почати ослаблення обмежень на кордоні з США.