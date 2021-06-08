Священика в Полтаві відсторонили через пост про аборти

Священика Православної церкви України і за сумісництвом депутата Полтавської міської ради від "Європейської солідарності" Олександра Дедюхіна, який заявив, що жінка не повинна вдаватися до аборту, якщо погодилася на секс, відсторонили від служби, повідомляє Вести.

Про це розповіли в прес-службі Полтавської єпархії ПЦУ.

Дедюхін у своєму Facebook-пості розповів, що до нього звертаються люди, які відзначають, що жінку не можна вважати тільки інкубатором, адже вона самостійно може розпоряджатися власним тілом.

"Якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон до матки потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. Як там старі люди кажуть:" Сучка не захоче - кобель не вскоче". І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність ", - написав священик.

Він підкреслив, що відповідальність чоловіків набагато більше - "у нас же патріархат".

Згодом священнослужитель спершу трохи відредагував своє повідомлення, прибравши з нього речення "Сучка не захоче - кобель не вскоче" і зауваження про відповідальність жінки. Потім повідомлення взагалі зникло зі сторінки Дедюхіна.

Крім того, у іншому пості він назвав "недорозвиненими особистостями" людей, які демонструють плакати з написом "Моє тіло - моє діло".

Священик був відсторонений рішенням Єпархіальної ради Полтавської єпархії Православної Церкви України від 7 червня.

"Тимчасово, до 19 серпня 2021 року усунути настоятеля Свято-Миколаївської релігійної громади м.Полтави прот. Олександра Дедюхіна від звершення Божественної Літургії", - сказано в повідомленні.

Також перед Дедюхіним поставили вимогу припинити до 6 вересня цього року припинити будь-яку публічну діяльність у соцмережах. Відзначається, що в подальшому таку публічну діяльність він може вести тільки в межах норм християнської моралі й пастирської етики.

"Рекомендувати прот. Олександру Дедюхіну на час дії заборони обміркувати свою позицію щодо вибору - залишитися священнослужителем Православної Церкви та здійснювати свою пастирську діяльність згідно церковних правил та присяги священнослужителя, або вибрати шлях світського політика та блогера", - свідчить повідомлення.

Підкреслюється, що в разі повторення вищевикладених порушень керуючий єпархії повинен накласти суворіші канонічні покарання, або ж справу буде передано на розгляд Священного Синоду ПЦУ.

Відзначимо, навесні 2021 року в декларації священика відбулися важливі зміни: він отримав від парафіянок своєї церкви в якості подарунка нерухомість на 1,5 млн грн.