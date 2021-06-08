Лукашенко зробив святом день вторгнення військ СРСР до Польщі
Прес-служба самопроголошеного президента Олександра Лукашенко заявила, що в Білорусі день вторгнення радянських військ до Польщі буде відзначатися як державне свято, повідомляє Ліга.net.
Указ про встановлення Дня народної єдності, який буде відзначатиметься 17 вересня і не має бути вихідним днем, Лукашенко підписав вчора, 7 червня 2021 року.
"Цей день став актом історичної справедливості по відношенню до білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору", - йдеться в заяві прес-служби Лукашенка.