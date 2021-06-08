Ольга Сумська показала образ на полі: ефектні фото

Відома українська акторка Ольга Сумська нещодавно з колегами відвідала Донбас з театральною виставою. Заразом зірки прогулялися полями, а також зробили гарні фото, повідомляє 24Канал.

Знаменитість позувала перед камерою серед жовтого цвіту ріпака, тому світлини вийшли надзвичайно ефектні. Усміхнена Ольга Сумська для прогулянки обрала чорну кофтинку та великий стильний кардиган з червоними вставками.

Акторка розпустила та вирівняла довге біляве волосся, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями в стилі smokey eyes, а губи підкреслила малиновою матовою помадою.