ФДМ продав ще один завод Укрспирту

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 7 червня продав окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101 млн грн, повідомляє Экономическая правда.

"За право власності на відкритих торгах змагалися троє учасників, які збільшили ціну в 4,4 рази зі стартових 23 100 540 грн до 101 000 000 грн", - йдеться у повідомленні прес-служби Фонду.

Зазначається, що підприємство було засноване в 1837 році і пройшло чергову модернізацію в 2019 році. Активи зосереджені в двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани.

У Фонді пояснили, що переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2 310 053 грн перерахують до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який посів друге місце.

Якщо ж і учасник, який посів друге місце, відмовиться від купівлі, то об’єкт буде в найкоротші терміни виставлений на новий аукціон без зменшення стартової ціни.