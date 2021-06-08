У молочній продукції знайшли соду, миючий засіб і антибіотики

В Україні в фальсифікат молока додають миючі засоби, соду і антибіотики. В деякому молоці молочного жиру взагалі немає, при цьому на смак таку продукцію визначити складно, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила Глава правління ГО "Споживча довіра" Олена Куликова. За її словами, молочні жири в молоці можуть замінювати рослинними. Це не так шкідливо для здоров'я, ми всього лише не отримаємо тих корисних речовин, за які заплатили купуючи, нібито, якісне молоко. Але в фальсифікат молока можуть бути і інші речовини:

"Коли молоко приймають на виробництво, на молочний комбінат, його перевіряють на рівень жирності. Щоб рівень був достатнім, в молоко, яке розбавляється водою, постачальники можуть додавати миючі засоби і соду. Ці речовини вступають в хімічну реакцію і таким чином апарати показують більш високу жирність. Якщо молоко не дуже хорошої якості по мікробіології, сода також трохи осаджує бактеріальну флору. Зараз хімія далеко крокує, і псевдовиробники молока викручуються, як можуть. В молоці може бути і перероблений курячий жир і навіть гідрогенізовані жири (трансжири). Це вже небезпечно для життя і здоров'я людини".

За словами Олени Куликової, фальсифікат найчастіше зустрічається у невеликих недобросовісних виробництвах. Неякісне молоко, швидше за все, не буде відрізнятися за смаком від якісного продукту. Визначити фальсифікат можна тільки в лабораторії. Але щоб убезпечити себе, експерт радить купувати продукцію великих виробників у великих торгових мережах. Це гарантує більш ретельний контроль якості.

У маленьких магазинах, на базарах, де люди намагаються заощадити, де продукція коштує дешевше – там більша ймовірність потрапити на фальсифікат.

"Коли біля метро продають молоко на розлив в пластикових пляшках – я взагалі не знаю, як люди можуть таке купувати. Продукт зберігається не в холодильнику, є питання по мікробіології. Також харчова цінність такого продукту дуже сумнівна, можуть бути добавки і антибіотиків, і ті ж миючі засоби, сода, все що завгодно" , – пояснила експертка.

Купуючи молоко, варто особливу увагу звернути на термін придатності та умови зберігання. Неправильне зберігання може зменшити термін придатності в рази.