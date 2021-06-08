Порошенко повідомив, що особисто сприяв зустрічі Зеленського з Байденом

Колишній президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що особисто сприяв тому, щоб його приймач Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом у липні, повідомляє Страна.ua.

"Хороша новина про телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом (...) Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку Україна, безпеки і відсічі російської агресії.