Порошенко повідомив, що особисто сприяв зустрічі Зеленського з Байденом
Колишній президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що особисто сприяв тому, щоб його приймач Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом у липні, повідомляє Страна.ua.
"Хороша новина про телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом (...) Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку Україна, безпеки і відсічі російської агресії.
Тому і сам особисто докладав усіх зусиль, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, тому що це вкрай необхідно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав колишній український президент, побажавши успіхів діючій владі.