В Україні з'явився перший Bugatti Veyron

У Києві на бульварі Лесі України помітили Bugatti Veyron за 2,5 млн. доларів. Це вперше гіперкар з’явився на дорогах України, повідомляє Обозреватель.

І модель виявилась дуже ексклюзивною. Це лімітована версія Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC (абревіатура розшифровується як World Record Convertible), якої створили всього 8 примірників.

Автомобіль присвячений світовому рекорду швидкості для кабріолетів, який встановили на Veyron – 409 км/год. Він оснащений 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами, який видає 1200 кінських сил.

Судячи з номерів, гіперкар в Україні поки не поставили на облік, але і невідомо, чи власник взагалі буде це робити.

Також Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC має спеціальний спойлер на даху, що зменшує шум в салоні, новітню систему повного приводу і регульовану підвіску, яка може налаштовуватися в трьох різних положеннях – Standart, Handling і Top Speed.

Bugatti з 2005 до 2015 року створила 450 екземплярів Veyron, 300 з яких були купе, а інші – родстери. Звичайна версія автомобіля видає 1001 к.с., хоча її двигун такий самий, як в Grand Sport Vitesse WRC. Максимальна швидкість – 407 км/год.

Гіперкар важить 2,2 тонни, але може набрати "сотню" всього за 2,6 секунди. Напевно, зараз це найшвидше авто в Україні і точно одне з найдорожчих.