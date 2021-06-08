Віра Брежнєва показала свою 69-річну маму

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками знімком, на якому показала, як її мама Тамара виглядає у 69 років. Кадр артистка опублікувала на честь дня народження жінки, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото знаменитість розмістила на сторінці в Instagram. Фанати оцінили знімок і засипали зірку компліментами. Так, мама Брежнєвої позувала на камеру у стильній білій сорочці, брюках м'ятного відтінку і модних сонцезахисних окулярах у стилі оверсайз.

"Улюблена мама, ідеальна бабуся, найкраща подруга, помічниця, підтримка та опора. Сьогодні 69! Святкуємо і радіємо всією нашою великою сім'єю! Нам дуже пощастило бути дітьми та онуками такої жінки" , – підписала фото співачка.