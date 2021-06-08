Ціни на бензин припинили зростання: вартість палива на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 8 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо також стабільні, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,20 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: