Китай першим в світі схвалив вакцину для дітей від трьох років

Китай першим в світі схвалив вакцину для дітей від трьох років

Китай схвалив екстрене використання вакцини проти Covid-19 для дітей у віці від трьох років, повідомляє Слово і діло.

Ще не відомо, коли маленькі діти зможуть почати отримувати щеплення. Компанія завершила випробування вакцини на ранніх стадіях у дітей і підлітків, результати яких будуть опубліковані незабаром в науковому журналі Lancet.

Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.

Нагадаємо, китайські чиновники заявили, що мають намір прищепити 70 відсотків населення до кінця цього року.

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