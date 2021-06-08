Сезон відпочинку в Хорватії почався з великими знижками на путівки

Відпочинок в Хорватії для українців на початку літа стає більш доступним. Правила в'їзду в країну залишаються одними з найпростіших в Європі: туристам досить підтвердити бронювання готелю або оренду апартаментів, повідомляє РБК-Украина.

Також днями в країні пом'якшили умови в'їзду: тепер негативний результат ПЛР-тесту буде взятий до уваги, якщо він зроблений протягом 72 годин замість 48. Перепусткою буде служити також підтвердження про повністю завершену вакцинацію, повідомив посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.

Тури в Хорватію пропонують мінімум 15 туроператорів з різними заявленими обсягами перевезення.

Місто Дубровник в Хорватії Фото: pixabay.com

Що подивитися в Хорватії під час відпустки: головні локації

Відпочинок в Хорватії влітку - це море і найчистіші пляжі Адріатичного моря. Однак туристи, вирушаючи в цю країну з пакетними турами або самостійно, намагаються відвідати якомога більше красивих місць країни. Адже в Хорватії красива архітектура з червоними дахами, багато стародавніх будівель, мальовнича природа.

Наприклад, обов'язково варто побачити Плітвицькі озера - це унікальна природна пам'ятка Хорватії, лісовий заповідник з каскадом з 16 озер, з'єднаних водоспадами. Під час відвідування цього національного парку туристам можна ходити тільки по дерев'яних доріжках, щоб не завдати шкоди природі. Любителі захоплюючих дух краєвидів вибирають екскурсії до бухти Завратниця неподалік від міста Ябланац.

У списку архітектурних must visit - романтичне середземноморське місто Шибеник із собором святого Якова, історичний центр Загреба з колоритними старовинними вуличками. Або красиві міста – Задар з римськими руїнами та унікальною храмовою архітектурою, Карлобаг, Спліт.

Плітвіцькі озера фото pixabay.com

У колишньому піратському місті Оміш туристів крім моря приваблює красива річка Цетіна, що йде в гори й каньйон. У семи поселеннях Каштела варто погуляти вуличками зі старовинними замками вздовж узбережжя.

Цього року влада Хорватії вирішила більше розвивати туризм на островах, де простіше дотримуватися правил безпеки під час пандемії. Всього в країні більше тисячі островів, але заселені тільки 47. Решта безлюдні або вважаються скелями.

Одні з найпопулярніших у туристів островів – Хвар з колоритною забудовою з червоними дахами. Або острів Брач - з наймальовничішим пляжем в Хорватії - Златні Рат. Для сімейного відпочинку підходить острів Млет, а для активного і динамічного – острів Корчула.