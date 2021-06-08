ДПС пропонує скасувати мораторій ще на кілька видів перевірок

У ДПС оприлюднили проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок», пропонується дозволити проведення деяких видів перевірок, повідомляє ЛигаБизнес.

Проект має забезпечити контроль органами ДПС за суб'єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в ризикових сферах, або таких, що мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та щодо проведення перевірок на які установлено карантинний мораторій.

Зокрема, пропонується дозволити проведення таких видів перевірок:

тимчасово зупинених документальних перевірок платників податків - фізичних осіб (крім перевірок платників податків - фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок платників податків - фізичних осіб (крім перевірок платників податків - фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;



документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб'єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів;

документальних позапланових перевірок платників податків - фізичних осіб, які одержують доходи, не пов'язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;