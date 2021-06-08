Останки двох з 298 жертв катастрофи рейса MH17 не знайшли за сім років

Головуючий суддя Хендрік Стейнхейс заявив, що останки двох з 298 жертв катастрофи рейса MH17 Malaysia Airlines на Донбасі. Всіх інших жертв катастрофи 2014 року встановили, повідомляє Вести.

За словами Стейнхейс, уламки і тіла жертв збирали на площі близько 60 квадратних кілометрів, вони падали на дерева і городи. Він також зазначив, що останки були упаковані в 239 мішків, після чого вантаж доставили в Нідерланди декількома репатріаційними рейсами.

Ідентифікували тіла за допомогою ДНК, відбитків пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду. У двох випадках довелося ідентифікувати жертв за телефонами і особистими речами - останки цих двох пасажирів не виявили, але очевидно, що вони перебували на борту.

Суддя додав, що на наявність сторонніх матеріалів досліджували 61 тіло. Після видалення металевих частинок стало зрозуміло, що літак постраждав від вибуху ззовні.