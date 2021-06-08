Міжбанк: величезні продажі валюти тиснуть на долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти зросла приблизно в 2 рази в порівнянні зі вчорашнім днем.

Національний банк знову був змушений втрутитися. Він вийшов з інтервенцією на покупку валюти за ціною 27,16 гривень, викупив 20 млн доларів, після чого виставив великий ордер на покупку на рівні 27,15 гривень і таким чином зупинив тривале падіння долара.

На готівковому валютному ринку долар також відновив зниження. З ранкових 27,16-27,17 гривень готівковий «американець» до обіду подешевшав до 27,13-27,14 гривень. Оператори валютного ринку сигналізують про падіння попиту на готівкову валюту.

Євро на FOREX торгується у вузькому діапазоні 1,2163-1,2193 долара, не в змозі визначитися з подальшим напрямком тренда. Готівковий євро в столиці продають по 33,01-33,05 гривні.

У Росії рубль кинувся вгору по відношенню до американського долара після того, як на ринку з'явилися чутки про можливе підвищення ставки Центробанком Росії в найближчу п'ятницю. Рубль зміцнився до 72,45 рублів за долар. У Києві готівковий рубль торгується в широкому діапазоні 3,70-3,74 гривні за 10 рублів.