Поради експертів: як захиститися від тополиного пуху

Тополиний пух на початку літа, крім того, що створює побутовий дискомфорт, акумулює і переносить алергени: пилок і пил, що може погіршити самопочуття алергіків. Крім того, пух може порушити роботу кондиціонерів і систем вентиляції, повідомляє Російська газета.

Поява пуху збігається за часом з цвітінням злакових рослин, які можуть викликати алергічні реакції. Якщо щороку, коли на вулиці летить тополиний пух, ви помічаєте у себе такі симптоми, як закладеність носа, чхання, але при цьому у вас немає температури, то це з великою ймовірністю може бути поліноз, тобто реакції на пилок.

Для профілактики алергії потрібно максимально обмежити контакт з потенційними алергенами, які розносяться разом з пухом. Ось поради експертів, які наводить відомство:

Менше виходите на вулицю, особливо в суху, жарку і вітряну погоду, коли пуху у повітрі найбільше. При високій вологості незабаром після дощу пуху в повітрі майже не буває - це гарний час для прогулянок.

Постарайтеся не допускати попадання пуху в квартиру, офіс, салон машини. Допомагає бар'єр з дрібної противомоскитной сітки або марлі, яку добре частіше змочувати водою.

Регулярно робіть вологе прибирання: щодня, а якщо пуху багато, то і два-три рази на день.

Щоб зменшити потрапляння алергенів в організм, можна носити маску.

При поверненні з вулиці вмийтеся, а краще прийміть душ, промийте ніс фізрозчином (солонуватою водою).

Частіше міняйте і добре періть свою повсякденний одяг, особливо ту, в якій виходите на вулицю, і постільну білизну.

Слідкуйте за роботою вентиляційних пристроїв, проводите їх комплексне обстеження і чистку.

Протирайте частіше оргтехніку на робочому місці, телевізори й електроприлади будинку - вони активно притягують пил.