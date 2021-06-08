Не здивовані: в МЗС засудили вихід Росії з Договору про відкрите небо
Україна засудила рішення Росії вийти з Договору про відкрите небо, вказавши при цьому, що це не стало несподіванкою для країн-підписантів документа, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства закордонних справ.
"Україна чітко визнає наріжну роль контролю над звичайними озброєннями у підтриманні міжнародного миру та безпеки. Наша держава залишається добросовісним та активним учасником всіх режимів контролю над озброєнням, невід’ємною складовою яких є Договір з відкритого неба… Україна однозначно засуджує вихід Росії з Договору з відкритого неба", — йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що вихід Росії з Договору "не є несподіваним для України та решти держав-учасниць".
У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що Росія свідомо почала цей курс ще в середині 2000-х років.
"Цей курс спрямований на руйнацію всіх режимів, які сприяли військовій стриманості у Європі, обмежували розгортання ударних озброєнь та раптову широкомасштабну військову діяльність на євроатлантичному просторі", — йдеться в заяві.
Зокрема, Росія в результаті своєї агресії проти Грузії і України de-facto видалила із зони застосування Договору більше 57 000 кв. км, в тому числі понад 44 000 кв. км території України.
"Саме Росія несе відповідальність за триваючу руйнацію режиму «відкритого неба» та ерозію міжнародної архітектури контролю над озброєнням. Україна чітко визнає наріжну роль контролю над звичайними озброєннями у підтриманні міжнародного миру та безпеки", — підкреслили в МЗС.