Не здивовані: в МЗС засудили вихід Росії з Договору про відкрите небо

Україна засудила рішення Росії вийти з Договору про відкрите небо, вказавши при цьому, що це не стало несподіванкою для країн-підписантів документа, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства закордонних справ.

"Україна чітко визнає наріжну роль контролю над звичайними озброєннями у підтриманні міжнародного миру та безпеки. Наша держава залишається добросовісним та активним учасником всіх режимів контролю над озброєнням, невід’ємною складовою яких є Договір з відкритого неба… Україна однозначно засуджує вихід Росії з Договору з відкритого неба" , — йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що вихід Росії з Договору "не є несподіваним для України та решти держав-учасниць".

У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що Росія свідомо почала цей курс ще в середині 2000-х років.

"Цей курс спрямований на руйнацію всіх режимів, які сприяли військовій стриманості у Європі, обмежували розгортання ударних озброєнь та раптову широкомасштабну військову діяльність на євроатлантичному просторі" , — йдеться в заяві.

Зокрема, Росія в результаті своєї агресії проти Грузії і України de-facto видалила із зони застосування Договору більше 57 000 кв. км, в тому числі понад 44 000 кв. км території України.