Що змінили в кримінальному світі санкції РНБО

Днями секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні не залишилося жодного злодія в законі. Ця інформація не відповідає дійсності: кілька вітчизняних злодіїв, які потрапили в санкційні списки, продовжують жити в Україні, повідомляє Страна.ua.

Є проблеми і з іншими злодіями: наприклад, днями на Львівщині суди випустили на свободу затриманих СБУ 28 травня у Львівській області злодіїв в законі Віктора Панюшіна на прізвисько Вітя Пан і Реваза Катамадзе на прізвисько Магало. У обох виявилися документи, що дозволяють їм жити в Україні. Тобто, за фактом, потрапляння в списки РНБО ще не означає видворення з країни.

Як бачимо, суди, м'яко кажучи, ігнорують рішення Ради національної безпеки.

Але навіть якщо коли-небудь Україна і вдасться видворити всіх без винятку злодіїв в законі, кримінальна ситуація від цього навряд чи зміниться. Так як злодії ще з часів радянської влади освоїли популярні нині методики "дистанційки" і "удаленку".

"Необхідно ламати на корені кримінальну систему, яка склалася в Україні. Так як злодії, навіть якщо їх видворяють з країни, керують криміналітетом дистанційно, через своїх смотрящих", - говорить екс-заступник глави Нацполіціі, генерал другого рангу В'ячеслав Аброськін.

У країнах СНД своєрідний інститут смотрящих - повноважних представників злодіїв в законі - склався десятиліття назад, ще при Радянському Союзі. Перші смотрящі з'явилися в місцях позбавлення волі. У разі, якщо у в'язниці чи колонії тимчасово відсутній злодій в законі, що знаходилися на свободі, злодії призначали своїх заступників.

Для цього у в'язницю відправляли з етапом лист (маляву), в якому певному укладеним давалися всі повноваження "т.в.о." злодія. Тобто, головного від злодіїв по цьому місцю позбавлення волі. Пізніше система поширилася повсюдно: смотрящих почали призначати не тільки по в'язниці, але і по корпусу, і по "хаті" - тюремній камері.

В обов'язки наглядача насамперед входило підтримання "чорного ходу" в колонії або СІЗО. Тобто дотримання неписаних злодійських традицій. Також дивляться повинні були вирішувати конфлікти серед ув'язнених і, неофіційно, бути учасниками переговорів з адміністрацією виправної установи. Так як у всіх українських виправних установах адміністрація неофіційно заохочує цю систему, маючи гарантії спокою і негласного контролю над контингентом через тих же смотрящіх.

Але найголовніше - що смотрящі збирали добровільні внески на общак - таємну касу в'язниці або СІЗО. Спочатку общаки були своєрідними касами взаємодопомоги ув'язнених. Але вже до середини 1990-х стали потужним джерелом прибутку для злодіїв - кожна тюрма або СІЗО в Україні дає лідерам кримінальних спільнот від трьохсот тисяч гривень щомісяця.

Виняток становить лише Харківська область, в якій майже всі колонії і ізолятори червоної масті (тобто контролюються адміністрацією).

Але і в "червоних" колоніях є общак - різниця полягає лише в тому, що ці загальні каси тримають так звані "козли", тобто укладені, які співпрацюють з адміністрацією.

Ще на початку 90-х смотрящі від злодіїв з'явилися і на волі. З розпадом СРСР правоохоронна система фактично теж розвалилася, в тому числі і на місцях. Красне місце порожнім не буває - організований криміналітет підібрав владу в регіонах просто з підлоги. Тому навіть в організованій традиційної злочинності з'явився кадровий голод, перш за все на представників злодіїв в регіонах.

Перший час дивляться по регіонах ставали колишні ув'язнені в цьому ранзі, які виходили на свободу. Але скоро і цього виявилося мало. Тому злодії пішли на безпрецедентний крок, почавши призначати смотрящими навіть тих, хто ніколи не відбував покарання в колонії. Головною умовою виявилася здатність приносити прибуток - збирати гроші з обкладеного даниною дрібного криміналітету і напівлегального бізнесу.

Цілком логічно, що незабаром "посаду" смотрящего по в'язниці або по місту стало можливим придбати. Власне, купити посаду наглядача в наші дні можна навіть по СІЗО.

Цікаво, що з часом інститут злодійських смотрящіх став своєрідним кримінальним соціальним ліфтом. З числа смотрящих по регіонах, навіть тих, хто ніколи не відбували термін в колонії, з'явилася можливість вирости до коронованого злодія. Таких злодіїв в Україні кілька. Найвідоміші з них - позбавлений цього титулу Андрій Недзельський на прізвисько Нєдєля і глава дніпровського кримінального клану Сергій Олійник на прізвисько Умка.

Раніше не відбувавших термін у в'язниці злодіїв називали апельсинами. Але часи змінюються, злодійські традиції - теж. Джерела в кримінальному середовищі стверджують, що отримати титул злодія зараз можна за кількох умов.

"Раніше автоматично означало, що людина не може стати злодієм, якщо ніколи не відбував термін, причому сидіти треба було не рік і не два, а кілька разів. Також була відмова, якщо претендент служив в армії і має сім'ю. Зараз для того, щоб претендувати на титул злодія, треба мати вагу і авторитет в кримінальному середовищі регіону та регулярно вносити великі суми в общак. Як правило, такими претендентами стають колишні лідери бригад "Спортік", або "комсомольців" - бандитів з хвилі 90-х років. Нікого вже не хвилює, чи служив майбутній злодій в армії, є у нього дружина і діти, сидів він хоч місяць. Головне - це гроші. Титул злодія коштує від мільйона доларів і вище, залежно від авторитетності злодіїв, які рекомендують кандидата ", - розповло джерело в кримінальних колах.

Втім, на думку поліцейських, багато кандидатів на титул злодія зараз особливо не рвуться його отримувати. А найбільш затребуваною позицією серед кримінального топ-менеджменту в Україні стане, як і в 90-і роки, інститут смотрящих - людей, які контролюватимуть на місцях процеси від імені тих, хто виїхав в еміграцію злодіїв.