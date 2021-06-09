Кращі б/у авто з ціною до $25 тис.

Ринок вживаних автомобілів дуже великий і містить у собі незліченну кількість пропозицій. На ньому представлені сотні марок і тисячі моделей у безлічі комплектацій, з різним минулим та у різному стані, повідомляє Обозреватель.

Журнал Forbes﻿ зібрав підбірку найкращих вживаних автомобілів, які новіші за 2001 модельний рік. Вони орієнтувалися на відгуки власників авто, рейтинг надійності, середню ціну та особистий досвід.

Honda Fit/Jazz 2007 – 2016 років

Honda Jazz – надійне та економне авто. Джерело: CAR magazine

В Україні вживані Honda Jazz продаються за ціною до 12 000 доларів. Модель має відмінні показники надійності та вражаючу економію палива. Хоч вона ззовні здається невеликою, всередині все одно досить просторо.

Водночас у автомобіля погана звукоізоляція, а шини можуть швидко зношуватися. Також інтер’єр позбавлений багатьох сучасних зручностей. Але на цій машині весело їздити завдяки хорошому керуванню та двигуну. Модель другого покоління 2009 – 2013 років є більш вишуканою, ніж оригінальна модель, і вона краще керується, ніж третє покоління 2015 – 2020 років, яке оснащене варіатором. Хоча всі версії все одно дуже добрі.

Mazda3 2010 – 2015 років

Mazda3 з чотирициліндровим двигуном та хорошою керованістю. Джерело: The Car Connection

У 2010 році вийшло друге покоління Mazda3, яке стало більшим, надійнішим та більш стійким до іржі порівняно з попередньою моделлю. Через чотири роки вийшло третє покоління, яке отримало витонченіший та розкішніший дизайн. Обидві версії оснащені чотирициліндровими двигунами та мають добру керованість.

Також є більш потужна версія MazdaSpeed3, яка виходила з 2010 по 2013 рік. Вона, щоправда, трохи дорожча. Моделі наступних двох років також мають вищу ціну, але вони варті того через приємний стиль та кращі показники надійності. Обидва покоління доступні, як хетчбек або седан.

Toyota Prius 2004 – 2012 років

﻿ Економна та простора всередині Toyota Prius. Джерело: Вікіпедія

Prius має просторий та зручний салон, а також дуже низькі витрати на експлуатацію. Він довговічний і навіть попри великий пробіг все одно лишаються у хорошому стані, хоча автомобіль і не дуже веселий у водінні.

На вторинному ринку це досить популярна модель, особливо її друге (2004-2009 рр.) та третє покоління (2010-2015 рр.). Останнє більш надійне, але дорожче. В Україні вживані Prius третього покоління коштують від 7000 доларів і доходять до 14 000. Також дорого може коштувати заміна гібридного акумулятора, але вони довговічні і проїдуть більше 300 000 км без проблем.

Volkswagen Golf & GTI 2010 – 2014 років

Volkswagen Golf доступний з двома двигунами. Джерело: Вікіпедія

Golf шостого покоління отримав абсолютно новий рівень вишуканості та розваг порівняно з минулими версіями. Він оснащений бензиновим 2,5-літровим п’ятициліндровим та 2,0-літровим чотирициліндровим дизельним двигунами. Через викиди останнього Volkswagen потрапили у скандал, але зрештою їм вдалося налаштувати двигун, хоч він трохи втратив потужності.

Також є більш продуктивна версія GTI, яка отримала більше потужності, краще керування та деякі косметичні покращення всередині та зовні. Проте найвищі специфікації цієї версії будуть значно дорожчими стандартної.

Honda Civic 2006 – 2015 років

Honda Civic нудна у керуванні, але надійна. Джерело: Вікіпедія

Ці роки включають два покоління Civic. Восьме виходило з 2006 по 2011 рік, мало футуристичний вигляд і було досить маневрене. Наступне покоління виходило з 2012 по 2015 і було трохи скромніше. Воно не так ефективно виглядало і трохи нудніше керувалося, проте стало більш надійне.

Обидва покоління чудово підходять для подорожей, тому що мають пристойну потужність, хорошу економію палива та низькі витрати на обслуговування. Версії Sport Si ще кращі і мають більше потужністі. У гібридних Civic хороша економія палива, але довговічність акумуляторних батарей у ранніх моделях – відкрите питання.

Toyota Camry 2007 – 2014 років

На вторинному ринку дуже багато Toyota Camry. Джерело: Вікіпедія

Цей автомобіль був найбільш продаваним у США протягом багатьох років. Однією з причин цього є його легендарна надійність. У ці роки виходило шосте та сьоме покоління седану, які дуже легко знайти через їх популярність. Є велика кількість пропозицій з моделями, які мають менше 100 000 кілометрів пробігу і коштують до 23 000 доларів.

Автомобіль доступний з чотирициліндровим або шестициліндровим двигуном. Він практичний і тихий у будь-якому відношенні, але не дуже захоплюючий у керуванні та дизайні. Також доступна гібридна версія, хоч і не дуже потужна.