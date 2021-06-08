Ще одного одеського активіста затримали за розбій

Поліція затримала шістьох «активістів» громадської організації «Рада Громадської безпеки» Марка Гордієнко, за підозрою в розбійному нападі на машиністів тепловоза, повідомляє Думська.

Про це редакції повідомив джерело в поліції.

За даними джерела, сам Гордієнко не затриманий.

Затримання провели оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

За даними слідства, в липні минулого року фігуранти, погрожуючи машиністам битами, гумовими кийками та ножем, злили з локомотива дизельне паливо.

Вчора, 7 червня, оперативники провели обшуки в будинках підозрюваних та вилучили мобільні телефони, ніж і пістолет.

Одному із затриманих вже оголосили підозру по ч.2 ст.187 КК України (розбійний напад, скоєний групою осіб за попередньою змовою). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Щодо інших підозрюваних проводяться слідчі дії.

Нещодавно поліція зайнялася колишнім соратником Гордієнко - «активістом» Євгеном Резвушкіним. Його за підозрою в кришуванні підпільного казино в Біляївському районі запроторили до СІЗО.

Марк Гордієнко в Фейсбуці підтвердив, що затримані дійсно відбулися в його організації, але каже, що вони вже два роки як вийшли з її складу.